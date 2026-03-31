Якутский проект юриста-ассистента на основе ИИ работает в 16 регионах России

Система искусственного интеллекта «Юрист-ассистент “Обращайся” предназначена для поддержки юридических служб и помощи сотрудникам администраций муниципальных образований. Она может формировать ответы гражданам, проверять проекты решений и постановлений на соответствие законодательству, также генерировать типовые документы типа договоров, справок, протоколов с учетом последних изменений в федеральных законах. Также ассистент помогает анализировать запросы прокуратуры и надзорных органов и вносить изменения в устав муниципалитета за короткое время. Система ежедневно обрабатывает до 3 тыс. правовых запросов.