Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Якутский проект юриста-ассистента на основе ИИ работает в 16 регионах России

Он предназначен для поддержки юридических служб и помощи сотрудникам администраций муниципальных образований.

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Якутский проект юриста-ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ) внедрен в 16 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Сахавизион», которая является резидентом ИТ-парка в Якутске.

«География работы системы расширяется, она уже успешно функционирует в 16 регионах Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.

Так, с марта Минцифры ДНР начало тестовый период внедрения и эксплуатации. «В рамках пилотного проекта система оказывает правовую поддержку и помогает в решении повседневных задач сотрудникам», — отметили в пресс-службе.

Система искусственного интеллекта «Юрист-ассистент “Обращайся” предназначена для поддержки юридических служб и помощи сотрудникам администраций муниципальных образований. Она может формировать ответы гражданам, проверять проекты решений и постановлений на соответствие законодательству, также генерировать типовые документы типа договоров, справок, протоколов с учетом последних изменений в федеральных законах. Также ассистент помогает анализировать запросы прокуратуры и надзорных органов и вносить изменения в устав муниципалитета за короткое время. Система ежедневно обрабатывает до 3 тыс. правовых запросов.

Ключевое направление развития — внедрение инструментов и агента ИИ в работе с финансовой документацией, включая бюджетные бумаги, контракты и отчетность по муниципальному имуществу. Это должно позволить повысить точность и скорость обработки документации, снижая риски ошибок и ускоряя согласование финансовых решений.