Якутский проект юриста-ассистента на основе ИИ работает в 16 регионах России

ЯКУТСК, 31 марта. /ТАСС/. Якутский проект юриста-ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ) внедрен в 16 регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Сахавизион», которая является резидентом ИТ-парка в Якутске.
«География работы системы расширяется, она уже успешно функционирует в 16 регионах Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.
Так, с марта Минцифры ДНР начало тестовый период внедрения и эксплуатации. «В рамках пилотного проекта система оказывает правовую поддержку и помогает в решении повседневных задач сотрудникам», — отметили в пресс-службе.
Система искусственного интеллекта «Юрист-ассистент “Обращайся” предназначена для поддержки юридических служб и помощи сотрудникам администраций муниципальных образований. Она может формировать ответы гражданам, проверять проекты решений и постановлений на соответствие законодательству, также генерировать типовые документы типа договоров, справок, протоколов с учетом последних изменений в федеральных законах. Также ассистент помогает анализировать запросы прокуратуры и надзорных органов и вносить изменения в устав муниципалитета за короткое время. Система ежедневно обрабатывает до 3 тыс. правовых запросов.
Ключевое направление развития — внедрение инструментов и агента ИИ в работе с финансовой документацией, включая бюджетные бумаги, контракты и отчетность по муниципальному имуществу. Это должно позволить повысить точность и скорость обработки документации, снижая риски ошибок и ускоряя согласование финансовых решений.