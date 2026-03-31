Опрос о потребности в домашнем интернете среди жителей деревень и сел продлили еще на месяц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минцифры России до 30 апреля продлило опрос среди жителей деревень и сел численностью от 100 до тысячи человек, где пока недоступен домашний интернет.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минцифры России до 30 апреля продлило опрос среди жителей деревень и сел численностью от 100 до тысячи человек, где пока недоступен домашний интернет.

Чтобы проголосовать, нужно зайти на Платформу обратной связи и авторизоваться через сайт «Госуслуги». Выбрать регион и населенный пункт, за который хотите проголосовать, затем написать точный адрес своего домохозяйства и указать, готовы ли вы заключить договор с оператором связи, если вам проведут домашний интернет.

Принять участие в опросе могут все граждане России с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах». Населенный пункт можно выбрать из списка, независимо от места регистрации.

В опрос включены деревни и села, где проживают меньше тысячи человек, и куда государство уже подвело волоконно-оптические линии по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства», напоминает пресс-служба краевого минцифры.