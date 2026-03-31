Россиян предупредили о схемах обмана в преддверии Пасхи: мошенники обещают 12 тыс

Мошенники рассылают россиянам уведомления о соцвыплатах перед Пасхой.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники рассылают россиянам сообщения о соцвыплатах к Пасхе. Об этом предупредили РИА Новости на платформе «Мошеловка» Народного фронта.

«Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами: “Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке”, — говорится в сообщении.

Злоумышленники нацелены на верующих, пенсионеров и социально незащищенных. В преддверии Пасхи у россиян традиционно высок религиозный подъем и желание помогать, чем мошенники и пользуются.

«Мошеловка» советует игнорировать ссылки на «трансляции», присылаемые в мессенджерах, и доверять лишь официальным источникам вещания.

Ранее KP.RU писал, что мошенники начали заставлять геймеров скачивать вредоносные приложения. Кроме этого, также стало известно о десятках мошеннических схем с обратным перезвоном.