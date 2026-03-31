В Дубае четыре человека получили травмы из-за падения осколков снаряда

Не менее четырех человек получили травмы в результате падения обломков перехваченного снаряда в центре Дубая. Об этом сообщила пресс- служба руководства эмирата.
По данным властей, инцидент произошел в районе Аль-Бадаа. Там возник пожар в нежилом здании из-за обломков, сбитых средствами ПВО.
«Четыре человека, находившиеся в непосредственной близости от пострадавшего здания в момент инцидента, получили незначительные травмы», — говорится в сообщении.
Ранее в Шардже беспилотник столкнулся с административным зданием Thuraya Telecom. Дрон, который прилетел из Ирана, атаковал офис телекоммуникационной компании в центральной части эмирата. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщал KP.RU, у берегов ОАЭ нефтяной танкер был подбит снарядом и загорелся. По даннм UKMTO, на судне возник пожар. Отмечается, что экипаж не пострадал.