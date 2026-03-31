Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубае четыре человека получили травмы из-за падения осколков снаряда

В центре Дубая обломки перехваченного снаряда вызвали пожар.

Источник: Комсомольская правда

Не менее четырех человек получили травмы в результате падения обломков перехваченного снаряда в центре Дубая. Об этом сообщила пресс- служба руководства эмирата.

По данным властей, инцидент произошел в районе Аль-Бадаа. Там возник пожар в нежилом здании из-за обломков, сбитых средствами ПВО.

«Четыре человека, находившиеся в непосредственной близости от пострадавшего здания в момент инцидента, получили незначительные травмы», — говорится в сообщении.

Ранее в Шардже беспилотник столкнулся с административным зданием Thuraya Telecom. Дрон, который прилетел из Ирана, атаковал офис телекоммуникационной компании в центральной части эмирата. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал KP.RU, у берегов ОАЭ нефтяной танкер был подбит снарядом и загорелся. По даннм UKMTO, на судне возник пожар. Отмечается, что экипаж не пострадал.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше