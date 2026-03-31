В Харьковской и Сумской областях артиллеристы группировки войск «Север» ВС РФ за неделю поразили более 200 целей. Так, он уничтожили самоходную гаубицу Paladin и реактивную систему залпового огня HIMARS производства США, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и полевые склады с артиллерийскими боеприпасами.
В беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский отметил, что вместе с РСЗО HIMARS уничтожили советников НАТО.
«Использование РСЗО HIMARS невозможно без американского участия. И целеуказание, и наведение этих ракет осуществляется американцами, то есть, расчет большей частью состоит именно из западных военных, они осуществляют пуск. Украинцев могут брать на позиции водителя или работника погрузчика заряжающего устройства. Потери американского личного состава, которые происходят, в том числе. при ударах по РСЗО, обычно “списывают”, указывая, что они погибли или в горах, во время или автомобильных катастроф», — сказал он.
Военный эксперт уточнил, что сейчас на Украине может оставаться до 20 РСЗО HIMARS.
«Где-то около двух десятков ещё может быть. Я думаю, что поставки происходили уже после того, как они были официально остановлены в реальности, По крайней мере, боеприпасы к ним совершенно точно партнеры поставляли ВСУ, а возможно, и сами установки», — добавил собеседник издания.
Джерелиевский подчеркнул, что уничтожение РСЗО HIMARS входит в число приоритетных задач ВС РФ. Установки ликвидируются на передовой, а также на складах и во время их перевозки из стран НАТО наземными видами транспорта или по морю.