Погибшую после Таиланда уроженку Красноярского края похоронят на родине

Точная причина смерти до сих пор неизвестна.

Родственники скончавшейся девушки подтвердили, не смотря на то, что в последнее время она проживала в Крыму, её тело захоронят в Сибири. Об этом сообщают наши коллеги из krym.aif.ru.

По словам сестры погибшей, после того как станет известна причина смерти, тело кремируют, а прах отправят в город Минусинск Красноярского края.

Напомним, ранее мы рассказывали, как 29-летняя девушка-инвалид пять лет копила на поездку на море и в итоге вместе с сестрой отправилась в путешествие. На курорте Паттайя, девушка обратилась за помощью в местную больницу из-за флюса. Но после операции она впала в кому и её пришлось госпитализировать с подозрением на заражение крови. В итоге, 27 марта, бывшая жительница Красноярского края скончалась, не приходя в себя.

