Погибшую после Таиланда уроженку Красноярского края похоронят на родине

Напомним, ранее мы рассказывали, как 29-летняя девушка-инвалид пять лет копила на поездку на море и в итоге вместе с сестрой отправилась в путешествие. На курорте Паттайя, девушка обратилась за помощью в местную больницу из-за флюса. Но после операции она впала в кому и её пришлось госпитализировать с подозрением на заражение крови. В итоге, 27 марта, бывшая жительница Красноярского края скончалась, не приходя в себя.