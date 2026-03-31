В МВД назвали самые популярные схемы мошенников в мессенджерах

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Предложения легкого заработка, продажа несуществующих товаров и уведомления от якобы официальных структур и сервисов являются одними из самых широко используемых мошенниками схем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России осуществляется мониторинг и анализ киберугроз, в том числе связанных с мошенническими действиями в средствах мгновенного обмена сообщениями, где широко используются схемы: легкий заработок, продажа несуществующих товаров, уведомления от лица официальных структур и сервисов», — сказали в пресс-центре.
Подобные схемы, отметили в МВД, в том числе связаны с распространением вредоносного программного обеспечения и фишинговых ссылок.