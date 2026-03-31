«Мы справимся»: дагестанский активист обратился к казахстанцам из-за паводков

Омарасхаб Ахмедов в 2024 году стал известен благодаря своей помощи казахстанцам во время паводков. Активист преодолел сотни километров и, не жалея сил, ехал всю ночь, чтобы привезти гуманитарную помощь в Атыраускую область.
Сейчас многие населенные пункты в Дагестане оказались под водой. Ахмедов сообщил в своем Instagram, что на фоне этого события начал получать предложения о помощи из Казахстана.
«Хочу ответить братьям из Казахстана, которые смотрят мои видеоролики в соцсетях. У нас всё хорошо, нет такой нужды, чтобы обращаться за помощью. Так, бытовуха. Думаю, что мы справимся. Если вдруг такая нужда будет, то я знаю, что наши братья из Казахстана на старте. Очень приятно, очень рад, что у нас так развиваются отношения. Казахстан, Дагестан, алга! Мы едины», — заявил активист.