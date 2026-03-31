Синоптик Позднякова: антициклон принес температурные рекорды марта

Синоптики зарегистрировали более трех десятков новых температурных рекордов в последние дни марта. Так, в Самаре 29 марта столбик термометра достиг значения +17,4 градус, оставив далеко позади предыдущий рекорд 2020 года, когда было зафиксировано +14,8 градуса. Выше всего в минувшее воскресенье столбик термометра поднялся в Волгоградской области. В городе Фролово воздух прогрелся до +22,7 градуса.
С чем связаны такие температурные рекорда, aif.ru объяснила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
«29 марта много где был установлен рекорд, Москва совсем немного не дотянула. Такая не по-мартовски жаркая погода связана с захватившей пространство западной частью сибирского антициклона. В солнечный день воздух прогрелся до рекордных значений», — сказала она.
Ранее синоптик, метеоролог и климатолог Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода с температурой до +20 градусов.