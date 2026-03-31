В Омске тренер «Нефтехимика» прокомментировал драку и настроение команды

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после поражения в матче заявил, что команда сохраняет настрой на продолжение серии. По его словам, игроки убеждены, что способны снова приехать на выезд и провести шестую встречу. Он отметил, что команда билась до финальной сирены, однако добиться нужного результата не удалось. Теперь нижнекамскому клубу предстоит подготовка к следующей игре, которая станет для него определяющей.