В Омске тренер «Нефтехимика» прокомментировал драку и настроение команды

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после поражения в матче заявил, что команда сохраняет настрой на продолжение серии. По его словам, игроки убеждены, что способны снова приехать на выезд и провести шестую встречу. Он отметил, что команда билась до финальной сирены, однако добиться нужного результата не удалось. Теперь нижнекамскому клубу предстоит подготовка к следующей игре, которая станет для него определяющей.
Отдельно Гришин высказался о драке, произошедшей по ходу матча между защитником Нижнекамска Ильёй Пастуховым и нападающим омичей Кириллом Долженковым. Наставник подчеркнул, что никогда не призывал хоккеистов вступать в подобные эпизоды и не давал команде таких установок. По его словам, подобные ситуации возникают спонтанно, а решения на льду игроки принимают самостоятельно.
Комментируя поведение Пастухова в стычке с Долженковым, тренер отметил, что хоккеист проявил характер.
«Я считаю так: надо меньше говорить и больше делать», — сказал тренер «Нефтехимика».