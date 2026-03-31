Дропперы и дипфейки: в Астане студентам рассказали о новых киберугрозах

Мероприятие в рамках идеологемы «Закон и порядок»
Организаторы провели встречу в преддверии Национальной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие объединило более 150 студентов 2−3 курсов. Основная цель — повысить осведомленность молодежи о рисках в цифровом пространстве и способах защиты.
Обсуждаемые темы
Лекторы рассказали о ключевых видах киберугроз, представляющих особую опасность:
Дропперство — инструмент распространения вредоносного ПО.
Дипфейки — технология создания поддельных аудио- и видеоматериалов.
Новые формы кибератак, нацеленных на финансовые данные пользователей.
Особое внимание уделили дропперам, которые остаются распространенным инструментом киберпреступников. Также подробно рассмотрели дипфейки, развивающуюся технологию, используемую для мошенничества и дезинформации.
Приглашение к участию в олимпиаде
В конце лекции студентам рассказали о Национальной олимпиаде по финансовой безопасности 2026 года. Организаторы призвали участников попробовать свои силы и отметили значимость проекта.
Олимпиада дает возможность:
Проверить уровень знаний в сфере финансовой безопасности.
Развить практические и профессиональные навыки.
Заявить о себе на республиканском уровне.
Платформа для роста и обмена опытом
Национальная олимпиада по финансовой безопасности — масштабный образовательный проект, поддерживающий талантливую молодежь. Он объединяет студентов, экспертов и представителей профильных организаций. Участники получают возможность:
Обмениваться знаниями.
Изучать реальные кейсы.
Выстраивать профессиональные связи.
Почему это важно
В условиях стремительной цифровизации навыки критического мышления и внимательное отношение к информации в интернете становятся особенно важными. Проведение подобных мероприятий направлено на:
Повышение финансовой и правовой грамотности.
Формирование устойчивости к киберугрозам.
Развитие ответственности при работе с цифровыми данными.
Такие инициативы укрепляют принципы законности и общественного порядка среди молодежи.