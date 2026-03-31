Дропперы и дипфейки: в Астане студентам рассказали о новых киберугрозах

В университете «Туран-Астана» прошла лекция, посвященная современным угрозам в цифровой среде.

Источник: DKNews.kz

Мероприятие в рамках идеологемы «Закон и порядок»

Организаторы провели встречу в преддверии Национальной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие объединило более 150 студентов 2−3 курсов. Основная цель — повысить осведомленность молодежи о рисках в цифровом пространстве и способах защиты.

Обсуждаемые темы

Лекторы рассказали о ключевых видах киберугроз, представляющих особую опасность:

  • Дропперство — инструмент распространения вредоносного ПО.

  • Дипфейки — технология создания поддельных аудио- и видеоматериалов.

  • Новые формы кибератак, нацеленных на финансовые данные пользователей.

Особое внимание уделили дропперам, которые остаются распространенным инструментом киберпреступников. Также подробно рассмотрели дипфейки, развивающуюся технологию, используемую для мошенничества и дезинформации.

Приглашение к участию в олимпиаде

В конце лекции студентам рассказали о Национальной олимпиаде по финансовой безопасности 2026 года. Организаторы призвали участников попробовать свои силы и отметили значимость проекта.

Олимпиада дает возможность:

  • Проверить уровень знаний в сфере финансовой безопасности.

  • Развить практические и профессиональные навыки.

  • Заявить о себе на республиканском уровне.

Платформа для роста и обмена опытом

Национальная олимпиада по финансовой безопасности — масштабный образовательный проект, поддерживающий талантливую молодежь. Он объединяет студентов, экспертов и представителей профильных организаций. Участники получают возможность:

  • Обмениваться знаниями.

  • Изучать реальные кейсы.

  • Выстраивать профессиональные связи.

Почему это важно

В условиях стремительной цифровизации навыки критического мышления и внимательное отношение к информации в интернете становятся особенно важными. Проведение подобных мероприятий направлено на:

  • Повышение финансовой и правовой грамотности.

  • Формирование устойчивости к киберугрозам.

  • Развитие ответственности при работе с цифровыми данными.

Такие инициативы укрепляют принципы законности и общественного порядка среди молодежи.