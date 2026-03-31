Фишинг и вредоносные ссылки: в полиции назвали ключевые схемы мошенников

МВД России зафиксировало рост мошеннических схем в мессенджерах, связанных с предложениями «легкого заработка», продажей несуществующих товаров и рассылкой поддельных уведомлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
По данным полиции, мониторинг киберугроз показывает активное использование таких сценариев при противоправной деятельности в средствах мгновенного обмена сообщениями. Злоумышленники маскируются под официальные структуры и сервисы, распространяя сообщения от их имени.
В МВД уточнили, что подобные схемы часто сопровождаются распространением вредоносного программного обеспечения и фишинговых ссылок. Они используются для получения доступа к данным пользователей и совершения финансовых операций без их согласия.
Ведомство продолжает анализ киберугроз и фиксирует устойчивое применение указанных методов в мошеннических атаках.
