Что изменится в жизни жителей Хабаровского края с 1 апреля 2026 года

В апреле 2026 года россиянам предстоит сразу несколько важных нововведений. Подробнее о новшествах — в материале «Известий», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Индексация пенсий.
С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%. В 2025 году аналогичное повышение составило 14,75%. Индексация затронет около 4,3 млн человек — тех, кто не накопил достаточно страхового стажа или пенсионных коэффициентов для страховой пенсии по старости, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца.
Средний размер социальной пенсии вырастет с 8824,08 до 9424,12 рубля. Выплаты инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам увеличатся на 1,4 тыс. рублей и составят 22 617,67 рубля. Инвалиды I группы получат на 1,2 тыс. рублей больше — 18 848,32 рубля.
Также индексация затронет и другие пенсионные выплаты, положенные следующим категориям граждан:
военнослужащих, проходивших службу по призыву; участников Великой Отечественной войны; граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»; летчиков-испытателей и космонавтов; граждан, пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах, и членов их семей.
Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат дополнительную прибавку: их фиксированная выплата увеличится вдвое. Все суммы будут автоматически начислены через Систему финансового расчета (СФР).
Истекает срок подачи декларации 3-НДФЛ.
До конца апреля 2026 года россияне должны подать декларацию о доходах за 2025 год по форме 3‑НДФЛ. Налог на доходы физических лиц обязаны платить все, кто заработал деньги в стране, включая сделки с недвижимостью.
Если ваш доход уже облагается налогом через работодателя, банк или другого налогового агента, декларацию подавать не нужно. В противном случае, расчет и уплату налога следует выполнить самостоятельно до 15 июля 2026 года.
Публикация сведений о налоговой задолженности.
С 1 апреля 2026 года Федеральная налоговая служба начнет ежемесячно обновлять и публиковать данные о задолженности по налогам на своем сайте. Раньше такие сведения предоставлялись реже: сначала раз в год, потом ежеквартально.
Регулярное обновление позволит гражданам и организациям оперативно следить за своими обязательствами перед государством и повысит прозрачность налоговой системы.
Обновленная упрощенная налоговая декларация.
С 6 апреля 2026 года вступает в силу новая форма, формат и порядок заполнения единой налоговой декларации, утвержденные приказом ФНС России от 26 декабря 2025 года № ЕД‑7‑3/1276@ (зарегистрирован в Минюсте 5 февраля 2026 года). Декларация предназначена для плательщиков одного или нескольких налогов, которые не совершают операций, приводящих к движению денежных средств на их счетах в банках или в кассе организации, и не имеют по этим налогам объектов налогообложения.
В новой форме исключены ряд реквизитов, которые ранее требовались для заполнения: «Код объекта административно-территориального деления согласно ОКАТО», «Код вида экономической деятельности по ОКВЭД» и «Номер квартала». Вместо них добавлены новые поля: «Дата последней операции, в результате которой происходило движение денежных средств на счетах в банках (в кассе организации)» и «Признак представления налоговой декларации».
Приказ вступает в силу через два месяца после официального опубликования, но не ранее отмены ранее действовавшего приказа Минфина России от 10 июля 2007 года № 62н, которым была утверждена аналогичная форма декларации. Нововведение позволяет упростить процедуру подачи декларации для налогоплательщиков без активных денежных операций и объектов налогообложения, сократить количество обязательных реквизитов и повысить точность учета.
Изменения в документах для расчета НДС.
В связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость, с апреля 2026 года внесены изменения в документы, применяемые при расчетах по НДС. Корректировки касаются счета‑фактуры, книги покупок, книги продаж, а также дополнительных листов этих книг.
Согласно постановлению правительства РФ от 23 января 2026 года № 26 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137», в документах теперь необходимо указывать стоимость товаров, подлежащих прослеживаемости, с точностью до копеек, а не только в рублях.
Взыскание налоговой задолженности за счет имущества должника.
С 1 апреля 2026 года вступают в силу положения новой ст. 72.3 Федерального закона об исполнительном производстве, регулирующей особенности принудительного взыскания задолженности с налогоплательщиков и налоговых агентов за счет имущества. Это нововведение дополняет введенный с 1 ноября 2025 года внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности.
Изменения касаются взыскания долгов. Если у должника нет денег, взыскание будет обращено на его имущество. Исключение составляют предметы повседневного личного пользования должника и его семьи.
Взыскание осуществляется на основании постановления налогового органа и включает сумму отрицательного сальдо Единого налогового счета (ЕНС), расходы на исполнительные действия, а также исполнительский сбор. Оценку имущества должника, его передачу на реализацию, а также окончание или прекращение исполнительного производства осуществляет судебный пристав на основании данных из Государственной информационной системы (ГИС), поступающих в автоматическом режиме.
Правовые основания закреплены в Федеральном законе от 31 июля 2025 года № 287‑ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “Об исполнительном производстве”.
Новый порядок ввоза товаров на автомобилях.
С 1 апреля 2026 года в России в тестовом режиме запускается национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ) в тестовом режиме. Система направлена на повышение прозрачности и управляемости учета и контроля косвенных налогов при ввозе товаров из стран ЕАЭС. Ключевым новшеством является перенос части контрольных процедур на этап до пересечения границы. Ранее контроль осуществлялся после ввоза товаров в рамках камеральных и выездных проверок, что не всегда позволяло своевременно выявлять и предотвращать нарушения.
СПОТ предусматривает обязательное представление документа о предстоящей поставке (ДОПП), внесение обеспечительного платежа, присвоение QR-кода и контроль его наличия при ввозе товаров автомобильным транспортом. ДОПП подается заявителем — импортером или посредником, который в дальнейшем представляет декларации по косвенным налогам за ввозимые товары, за два дня до предполагаемого ввоза. В документе отражаются сведения о каждой поставке, включая информацию об участниках сделки, основаниях поставки, ввозимых товарах и разрешительных документах, транспортном средстве, предполагаемой дате ввоза, сумме обеспечительного платежа и основаниях освобождения от его уплаты, если таковые имеются.
QR-код является цифровым идентификатором подтвержденной поставки. При ввозе товаров таможня проводит выборочный контроль, проверяя право на ввоз. Для подтверждения этого права перевозчики предъявляют QR-код по требованию сотрудников таможни.
С 1 апреля 2026 года в рамках пилотного проекта уплата обеспечительного платежа не требуется — контролирующий орган только фиксирует факт отсутствия ДОПП. С 1 июля 2026 года внесение обеспечительного платежа становится обязательным. Отсутствие ДОПП с QR-кодом является основанием для недопуска автомобиля с товаром на территорию РФ.
Маркировка смазочных материалов и растворимых напитков.
С 1 апреля 2026 года вступает в силу обязательная маркировка и предоставление сведений в систему «Честный знак» для ряда товаров. В частности, участники оборота должны направлять информацию о розничной продаже, а также обо всех случаях оборота и вывода из оборота маркированных смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей.
С этой же даты участники оборота отдельных растворимых завариваемых напитков обязаны при введении их в оборот наносить средства идентификации на товары и предоставлять соответствующие сведения в «Честный знак».
Новый порядок работы сервисов рассрочки.
С 1 апреля 2026 года вступает в силу федеральный закон от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ, упорядочивающий деятельность сервисов рассрочки и вводящий строгие требования к их операторам, а также дополнительные гарантии для пользователей. Согласно ему, оператор сервиса рассрочки должен иметь минимальный уставный капитал в размере 5 млн рублей и быть включен в реестр, который ведет Банк России. Кроме того, установлены ограничения на формирование уставного капитала оператора.
Для пользователей вводятся важные ограничения по срокам предоставления рассрочки: с 1 апреля 2026 года максимальный срок рассрочки не может превышать 6 месяцев, а с 1 апреля 2028 года — 4 месяца. Если сумма рассрочки превышает 50 тыс. рублей, оператор обязан передавать сведения о ней в бюро кредитных историй.
Закон запрещает скрытые комиссии и проценты, при этом стоимость товара должна полностью соответствовать сумме рассрочки. Пользователи сохраняют право досрочно погасить долг в любое время без дополнительных штрафов или комиссий.
Новый порядок оценки платежеспособности заемщиков.
С 1 апреля 2026 года вступает в силу обновленный порядок расчета среднемесячного дохода и размера ежемесячных платежей кредитными и микрофинансовыми организациями. Согласно новым правилам, при принятии решения о выдаче кредита банки будут учитывать исключительно официальные документы, подтверждающие доход заемщика: налоговые декларации, книги учета доходов и расходов для индивидуальных предпринимателей и другие легальные источники.
Неофициальный, «серый» доход, разовые переводы от частных лиц и подобные поступления учитываться не будут. В случае отсутствия данных о кредитной истории клиента, например если заемщик не дал согласие на ее раскрытие, банк автоматически будет считать долговую нагрузку равной 100%, что фактически приведет к отказу в выдаче кредита.
Изменения размера начислений по потребительским кредитам.
С 1 апреля 2026 года вступает в силу федеральный закон, вносящий изменения в ч. 24 ст. 5 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353‑ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Согласно новым положениям, после того как сумма начисленных процентов по договору потребительского кредита (займа) достигнет 100% от суммы предоставленного кредита, кредитор больше не имеет права начислять проценты, неустойку, штрафы или другие меры ответственности, а также взимать дополнительные платежи за оказываемые услуги заемщику.
До 1 апреля 2026 года действовал более высокий предел — 130% от суммы кредита. Нововведение направлено на защиту прав заемщиков, предотвращение чрезмерного долгового бремени и ограничение переплаты по потребительским кредитам.
Порядок вывоза наличной валюты из России.
С 1 апреля 2026 года физическим лицам запрещено вывозить из Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза наличные рубли в размере, эквивалентном $100 тыс. по курсу ЦБ РФ на дату вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей такой запрет действует вне зависимости от суммы.
В качестве исключения наличные можно перевезти только через международные аэропорты России при условии предварительного получения в банке выписки о снятии средств со счета. Без ограничений вывозить рубли за границу смогут только кредитные организации.
Новые требования к раскрытию информации о сделках с недвижимостью.
С 10 марта 2026 года вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 26 января 2026 года № 13, устанавливающий обязанность для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при сделках купли‑продажи недвижимого имущества, предоставлять сведения об операциях с наличными и безналичными денежными средствами. Обязанность распространяется на сделки, сумма которых превышает 5 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Представление информации в Росфинмониторинг должно начаться по истечении 15 рабочих дней после вступления приказа в силу, то есть с 1 апреля 2026 года.
Для корректного исполнения требований Росфинмониторинга рекомендуется придерживаться подходов, изложенных в информационном письме от 24 августа 2022 года № 66.
Расширение перечня заболеваний для неонатального скрининга.
С 1 апреля 2026 года вступает в силу обновленный перечень заболеваний, на которые обследуют младенцев сразу после рождения. В новый список включены: другие нарушения обмена ароматических аминокислот (код E70.8 МКБ‑10), в том числе дефицит декарбоксилазы ароматических L‑аминокислот (AADC), а также X‑сцепленная адренолейкодистрофия.
Эти изменения закреплены в приказе Минздрава России от 19 декабря 2025 года № 745н «О внесении изменений в пункт 10 Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями», утвержденного приказом Минздрава от 21 апреля 2022 года № 274н.
Национальные медицинские исследовательские центры в регионах.
С 1 апреля 2026 года вступают в силу поправки к закону «Об охране здоровья», закрепляющие статус национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ). Согласно изменениям, правительство Российской Федерации получило возможность присваивать этот статус не только федеральным, но и региональным клиникам, которые ведут медицинскую деятельность и научные исследования по отдельным направлениям, а также соответствуют ряду критериев, утверждаемых правительством.
Национальные медицинские исследовательские центры будут внедрять современные методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний, развивать инновационные технологии в медицине, проводить научные исследования и оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
Прием заявлений в первый класс.
С 1 апреля 2026 года школы начинают принимать заявления родителей о зачислении их детей в первый класс. Конкретные сроки приема определяют сами образовательные организации.
На первом этапе, который продлится до 30 июня, зачисление происходит преимущественно по месту жительства, а также для льготных категорий детей. Возможность поступления в школу не по месту жительства открывается с 6 июля, при условии наличия свободных мест.
Заявления можно подать несколькими способами: через портал «Госуслуги», лично в канцелярию учебного заведения или заказным письмом с уведомлением о вручении. На портале «Госуслуги» предусмотрена возможность предварительного заполнения черновика заявления, что позволяет ускорить процесс подачи и повысить шансы зачисления в выбранную школу, поскольку приоритет отдается очередности подачи заявок.
Заселение в гостиницу через «Госуслуги».
С 1 апреля 2026 года заселение в гостиницу можно будет осуществлять с помощью мобильного приложения единого портала «Госуслуги» или мессенджера MAX. При этом достаточно будет предъявить на экране смартфона сведения, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность гражданина — бумажный документ предоставлять не требуется.
Кроме гостиниц, такой способ будет доступен для временной регистрации в санаториях, кемпингах, домах отдыха, пансионатах, на турбазах и в других аналогичных учреждениях.
Электронная подача заявлений на оформление гражданства ребенка.
С 26 апреля 2026 года законные представители смогут подавать заявления на оформление гражданства, приобретенного ребенком по рождению, в электронной форме. Заявление по-прежнему направляется в территориальный орган МВД России либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации. До этой даты подача возможна исключительно в бумажной форме. Соответствующий функционал будет доступен на портале «Госуслуги».
Кроме того, расширен перечень лиц, имеющих право подавать такое заявление. Теперь к ним относятся также усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства.
Новый статус — «представляющий интерес для Российской Федерации».
С 15 апреля 2026 года отдельные категории иностранных граждан и лиц без гражданства смогут обратиться за присвоением нового статуса — «представляющий интерес для Российской Федерации». На этот статус могут претендовать люди, которые достигли значительных результатов в науке, спорте, производстве, креативной индустрии, культурно-гуманитарной сфере или учебе; внесли вклад в развитие общества, экономики, обороноспособности и безопасности страны; либо обладают особо востребованной профессией, высокой квалификацией или уникальными навыками.
После присвоения статуса «представляющий интерес для РФ» иностранный гражданин и члены его семьи смогут оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство в упрощённом порядке. Для этого им не потребуется подтверждать знание русского языка, и на них не распространяется квота, установленная правительством РФ. Кроме того, для получения вида на жительство не требуется предварительное оформление разрешения на временное проживание.
Первый ГОСТ для территорий выгула собак.
С 1 апреля 2026 года в России начинает действовать первый ГОСТ, регулирующий организацию территорий для выгула, игр и дрессировки собак. Ранее единых правил для таких площадок не существовало. ГОСТ разработан Росстандартом в связи с ростом числа домашних животных, их сейчас насчитывается от 17 млн до 22 млн, и необходимостью создания для них безопасной и удобной инфраструктуры.
Согласно новому стандарту:
в населенных пунктах с численностью от 10 тыс. до 100 тыс. человек должна быть как минимум одна дрессировочная и одна игровая площадка на каждые 10 тыс. жителей; в городах с населением от 100 тыс. до 1 млн человек — минимум одна дрессировочная на 150 тыс. человек и одна игровая на 10 тыс. человек; в городах-миллионниках — одна дрессировочная на 300 тыс. человек и одна игровая на 20 тыс. человек;
минимальная площадь игровой площадки составляет 200 кв. м, для дрессировки — 1,5 тыс. кв. м;
поверхность площадок должна быть покрыта травмобезопасными материалами;
рекомендуется озеленять игровые зоны для создания тени и улучшения эстетики территорий. Введены требования к освещению, зонированию и оборудованию площадок;
площадки должны быть обозначены навигацией и ограждены декоративным забором до 70 см или кустарником.
Предусмотрены зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов.
ГОСТ прежде всего предназначен для организаций, занимающихся формированием городской среды — органов местного самоуправления, застройщиков и управляющих компаний. Жители населенных пунктов могут обращаться к этим организациям, если соответствующих площадок для выгула собак в их районе нет.