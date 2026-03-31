В России будут маркировать антиутопию Брэдбери

В перечне оказались не только современные произведения, среди которых книги российских писателей Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, а также Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками. Как пояснила РИА Новости председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина, переводы классической литературы, которые были выполнены и опубликованы после 1 августа 1990 года, подпадают под действие закона. При этом старые переводы, осуществленные до указанной даты, маркировке не подлежат.