В Омске мэрия согласовывает первую парковку для самокатов на Дианова

Это, вероятно, лишь первый из подобных объектов.

Источник: Om1 Омск

Мэрия подготовила проект схемы размещения парковок для самокатов в Кировском округе. Как стало известно порталу Om1 Омск, на данный момент в схеме лишь одна парковка, предназначенная для компании «Юрент». Она появится на улице Дианова, у дома номер 1 — это близ перекрёстка с Лукашевича.

Площадь парковки составит 5 квадратных метров, а вместимость — 10 самокатов. Напомним, что ранее мэрия подготовила новый порядок размещения в городе арендных средств индивидуальной мобильности. Он предполагает, что парковать СИМ можно будет только в специально оборудованных местах.

Вероятно, в дальнейшем схема размещения парковок на Левом берегу будет существенным образом дополнена.