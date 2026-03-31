Эксперт посоветовала указывать комментарии при крупных денежных переводах

Лимита на сумму банковских переводов в России не установлено, однако конкретные операции могут вызвать у банков подозрения. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.
По ее словам, крупные операции подпадают под обязательный контроль, но это не означает их блокировку.
— Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм, — объяснила эксперт.
Закон не устанавливает прямых запретов на переводы между физическими лицами, однако существуют технические лимиты Системы быстрых платежей (СБП). Переводы самому себе могут быть выполнены на сумму до миллиона рублей за один раз, а переводы другим лицам без комиссии — до 100 тысяч рублей в месяц. Банки имеют право вводить дополнительные ограничения и обязаны уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
Чтобы избежать лишних вопросов, эксперт советует переводить крупные суммы с дебетовых карт, сопровождать платежи комментариями («подарок», «помощь родственнику») и не пытаться дробить крупные суммы на мелкие транзакции в короткий промежуток времени, передает агентство «Прайм».
В 2026 году в России начали работать новые стандарты финансового контроля, которые направлены на повышение прозрачности транзакций и на снижение рисков мошенничества. Как избежать неожиданных ограничений и блокировки счетов, «Вечерняя Москва» узнала у предпринимателя, собственника бухгалтерской компании Ирины Кожуховой.
Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала считать банковский кэшбэк инвестиционным доходом и взимать с него 15 процентов налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Первым с такими изменениями столкнулся Никита Стариков, накопивший 480 тысяч рублей посредством бонусов по премиальной карте.