Эксперт посоветовала указывать комментарии при крупных денежных переводах

Закон не устанавливает прямых запретов на переводы между физическими лицами, однако существуют технические лимиты Системы быстрых платежей (СБП). Переводы самому себе могут быть выполнены на сумму до миллиона рублей за один раз, а переводы другим лицам без комиссии — до 100 тысяч рублей в месяц. Банки имеют право вводить дополнительные ограничения и обязаны уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях.