В Красноярске выступил один из сильнейших пауэрлифтеров мира

В Красноярске прошло выступление 25-летнего пауэрлифтера из ЮАР Колтона Энгельбрехта, одного из сильнейших атлетов в raw-дисциплине. Спортсмен выступил в категории троеборья и по сумме трех упражнений показал результат 1155 кг: 430 кг в приседании, 275 кг в жиме лёжа и 450 кг в становой тяге. Этот результат стал рекордом соревнований и личным достижением атлета. Основной целью Энгельбрехта было преодолеть рубеж в 500 кг в становой тяге без использования лямок. Попытка оказалась неудачной — вес не поддался. После завершения официальных подходов спортсмен уже вне зачёта и с использованием лямок поднял 520 кг. Российский пауэрлифтер Кирилл Сарычев отметил, что ещё десять лет назад подобные веса считались недостижимыми. Напомним, что ранее красноярец Алексей Бугаев завоевал золото на Паралимпиаде-2026 в Италии.