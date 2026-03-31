Эксперт Сафонов назвал необходимое число баллов для пенсии среднего размера

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чтобы получать пенсию в размере 25 тыс. рублей в 2026 году в России, необходимо иметь около 100 пенсионных баллов. При зарплате 65 тыс. рублей их можно набрать за 27 лет. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Для получения пенсии в размере 25 254,53 рубля в 2026 году гражданину необходимо иметь примерно 100 пенсионных баллов», — сказал Сафонов.
Он отметил, что при медианной зарплате 65 183 рубля в месяц и непрерывном страховом стаже россиянин накопит 100 пенсионных баллов примерно за 27 лет работы.
Ранее сообщалось, что только 10 пенсионных баллов работающий россиянин может получить в течение года.
Средний размер пенсии в России за год вырос на 2 079 рублей — в январе 2026 года сумма составила 25 254 рубля. А средний размер пенсий среди работающих пенсионеров в России в январе 2026 года составил 23 279 рублей, а среди неработающих — 25 678 рублей.