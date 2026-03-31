Эксперт Сафонов назвал необходимое число баллов для пенсии среднего размера

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чтобы получать пенсию в размере 25 тыс. рублей в 2026 году в России, необходимо иметь около 100 пенсионных баллов. При зарплате 65 тыс. рублей их можно набрать за 27 лет. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.