Врачи назвали главную причину смерти младенцев в Приангарье — губительно в 85% случаев

IrkutskMedia, 31 марта. Неделя здоровья матери и ребенка проходит в Иркутской области с 30 марта по 5 апреля и приурочена ко Дню неонатолога. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Минздрава региона Татьяна Матысик рассказала, что в прошлом году снизилась младенческая смертность от перинатальных причин, врожденных пороков развития и некоторых инфекционных заболеваний, однако незначительно вырос показатель смертности от внешних причин.
По словам специалиста, внешние причины смерти среди детей до 1 года уже второй год находятся на втором месте в Иркутской области. Родители обязаны создавать и обеспечивать безопасные условия для проживания ребенка дома. 85% смертей детей до года произошли вследствие механической асфиксии.
«Конечно, мама устает, ребенок первого года жизни — это напряженный труд, и мама может даже не заметить, как уснет. Придавливание ребенка приводит к тому, что наступает механическая асфиксия. Еще одна причина, которая тоже приводит к механической асфиксии, — это аспирация, когда ребенок покормлен. Необходимо некоторое время подержать его “столбиком”, чтобы вышел воздух. Здесь необходимо соблюдать меры предосторожности: после кормления обязательно следить за ребёнком, чтобы вместе с молочком не произошел заброс в дыхательные пути, спазм голосовой щели», — сообщила Татьяна Матысик.
Медицинские работники проводят большую работу по профилактике в женских консультациях, родовспомогательных учреждениях и на дому. Проводятся разъяснения при первом патронаже после выписки и приеме в детской поликлинике, разработаны соответствующие памятки.
Татьяна Матысик рассказала, что еще одной причиной детской смертности в первые годы жизни являются ожоги. Это происходит, когда ребенок начинает активно ползать и изучать окружающий мир. Родителям следует проверить все электронагревательные приборы и свисающие от них провода. Такие предметы должны располагаться далеко от края стола.
Также, по словам эксперта, необходимо проверить исправность кроватки — все прутья должны быть на месте и не иметь больших зазоров, чтобы ребенок не просунул голову. Кроватка должна стоять вдали от обогревательных приборов, поскольку терморегуляция в данном возрасте еще не совершенна, а избыточное тепло может привести к тепловому удару.
Татьяна Матысик заявила об особой важности ранней диагностики у детей первого года жизни, что позволяет своевременно выявить пороки развития и нарушения по разным органам, а также принять меры по лечению. Осмотр ребенка проводится каждый месяц, и существует набор специалистов по определенным месяцам, чтобы в каждый период можно было своевременно установить патологию и направить ребенка на лечение.
Врач-педиатр-неонатолог высшей категории, главный внештатный специалист — неонатолог Минздрава Иркутской области Наталья Шишкина рассказала, что все родильные дома и перинатальные центры региона ориентированы на партнерские роды.
«Есть организационные моменты: папа должен обязательно пройти флюорографическое исследование (срок годности — не более трех месяцев), иметь сменную обувь и одежду. В период подъема заболеваемости вирусными инфекциями могут попросить тест на грипп и COVID-тест. С каждым годом таких пар всё больше. Современная молодежь очень охотно поддерживает друг друга на родах. Я была недавно в Ангарске, Усолье, Саянске — там охотно идут на это», — рассказала Наталья Шишкина.
Кроме того, с 1 января 2023 года в России, в том числе в Иркутской области, проводится расширенный неонатальный скрининг. Раньше он проводился на пять наследственных заболеваний, теперь — на 31. В прошлом году скринингом удалось охватить 99,9%. Выявлено 16 детей с заболеваниями — все маленькие пациенты были направлены к специалистам и получили раннюю терапию. По словам специалиста, расширенный неонатальный скрининг позволяет выявить заболевание до появления первых симптомов, пока еще не упущены возможности полной коррекции.
Наталья Шишкина также рассказала, что в прошлом году в областном перинатальном центре родилось 15% недоношенных младенцев. Основная проблема у таких детей — незрелость легких.
«Самый маленький срок рождения недоношенного ребенка, которого мы выходили, по критериям живорождения с 2012 года — это 22 недели и 500 грамм. В 2023 году родилась девочка 320 грамм, в следующем — мальчик 340 грамм, совсем недавно приходил на прием годовалый ребёнок, родившийся с весом 360 грамм. Все они живые, сохранные, наблюдаются у нас амбулаторно», — сообщила специалист.
Она добавила, что была проведена большая работа по созданию многоуровневой системы медицинских организаций — мониторинга беременных, особенно из группы высокого риска по преждевременным родам, генитальной патологии, задержке развития плода. Будущие мамы получают консультации и родоразрешаются в учреждениях, где может быть оказана необходимая помощь.
«Мы придерживаемся международных критериев и поддерживаем грудное вскармливание. Это и раннее прикладывание к груди, и совместное пребывание мамы и ребёнка, и сохранение ночных кормлений. Если со здоровьем мамы и ребенка все хорошо, это, конечно, полный отказ от докорма молочными смесями. Самое главное — работа с семьей, чтобы создавалась доминанта грудного вскармливания и работа с персоналом, который должен владеть знаниями техники прикладывания к груди и поддержки лактации», — рассказала Наталья Шишкина.
Специалист отметила, что важно наладить лактацию в роддоме с первых минут. Даже недоношенные дети, находящиеся в отделении реанимации, вскармливаются сцеженным грудным молоком. Круглосуточно и средний, и врачебный персонал — акушеры-гинекологи, неонатологи — обучены этим принципам и технологиям прикладывания к груди и решению возникающих проблем.