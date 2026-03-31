в Хабаровском крае поймали 18 нетрезвых водителей

В Хабаровском крае сотрудники дорожной полиции подвели итоги работы за 30 марта 2026 года. За отчетный период на территории региона произошло три ДТП, в которых пострадали три человека, как сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее о статистике происшествий — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По данным ведомства, характер аварий распределился следующим образом: зафиксированы наезд на пешехода, столкновение машин и съезд с дороги. Всего за сутки инспекторы выявили 394 нарушения ПДД.
Особую тревогу вызывает статистика по нетрезвой езде. От управления транспортом отстранены 18 водителей в состоянии опьянения, при этом семеро нарушителей задержаны в Хабаровске. Также под прицел инспекторов попали автомобилисты, не уступившие дорогу людям на «зебрах» — составлен 21 протокол.
Не остались без внимания и нарушения со стороны пешеходов: 11 человек пересекали дорогу в неположенных местах, из них 5 — в краевом центре.
