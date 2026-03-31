Весенний общегородской субботник пройдет в Иркутске 25 апреля

Мэр Иркутска Руслан Болотов провел совещание с участием своих заместителей, руководителей муниципальных предприятий, управляющих компаний, где обсудили основные направления предстоящей работы.
«На протяжении полутора месяцев будем приводить в порядок улицы, дворы, прибрежные зоны, общественные пространства, леса и парки. После зимы скопилось много мусора, его следует собрать и своевременно вывезти. Основная задача — приведение территории города в надлежащее санитарное состояние, а также улучшение эстетического облика. Следует обратить особое внимание на памятные места, прилегающие пространства СНТ и ДНТ, частный сектор, гаражные кооперативы и городские кладбища. Нам предстоит комплексная работа, в стороне не должен остаться никто. Призываю горожан включаться в общее дело, сделаем Иркутск чище», — отметил Руслан Болотов.
По информации главы комитета городского обустройства Сергея Гаврина, уже проведена необходимая подготовка: заключены муниципальные контракты, заготовлено 28 тысяч пар перчаток, 80 тысяч мусорных мешков, отработан вопрос сбора и своевременного вывоза мусора.
Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, к наведению порядка в городе уже приступили. На улицах выполняют ямочный ремонт, проводят комплексную уборку магистралей, мостов и путепроводов.
В перечень основных мероприятий месячника по саночистке также входят формовочная обрезка деревьев и кустарников; мойка, ремонт и покраска дорожных ограждений, знаков и указателей, остановочных пунктов, малых архитектурных форм, урн, лавочек; организация работ по очистке и приведению в надлежащий эстетический вид фасадов зданий, памятников и арт-объектов, мемориальных досок; уборка особо охраняемых природных территорий; подготовка к весенне-летнему периоду оборудования фонтанов и многое другое.
Мэр Иркутска дал поручение руководителям подразделений усилить взаимодействие с управляющими организациями по наведению порядка на придомовых пространствах, с ресурсными организациями — по активизации восстановления нарушенного зимой благоустройства при проведении аварийных работ. Также в плане — проверка всех строительных площадок на наличие помывочных комплексов и принятие соответствующих мер административного взыскания при их отсутствии.