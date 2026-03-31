В Уярском районе пьяная автоледи без прав перевозила пятерых детей

Жительницу Красноярского края за пьяную поездку оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уярском районе пьяная автоледи без прав перевозила в салоне пятерых детей. И поплатилась за это. Случилось это ночью на 4-м километре автодороги Уяр — Партизанское. Наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль Toyota Corona.

За рулем находилась 36-летняя местная жительница. Как выяснилось при проверке, водительских прав у нее нет, полиса ОСАГО — тоже. Зато налицо все признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,630 мг/л. Вдобавок один из детей в салоне, самый младший, пяти лет, перевозился без детского удерживающего устройства.

Мировым судом женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей. Общая сумма штрафов за все нарушения составит более 50 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники ГАИ направили информацию в ПДН для привлечении к ответственности женщины по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию детей».