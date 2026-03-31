Новый рекорд: в Москве ожидается +20 градусов

Теплая погода в Москве сохранится почти до конца недели, местами температура воздуха будет достигать +20 градусов, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«От погоды стоит ждать только хорошие. До конца рабочей недели температура воздуха в Московском регионе будет расти до +15…+20 градусов в дневные часы. Даже ночи будут теплые — до +4…+8 градусов. При таких температурах хоть огурцы выращивай», — отметил Ильин.
По его словам, тепло в столицу идет с юго-востока, из районов Центральной Азии, где сейчас температура воздуха достигает +30 градусов.
К выходным в Москву и Подмосковье придет прохлада, добавил синоптик.
Ранее Ильин назвал регионы, которым грозят паводки и подтопления. Среди них — Московская область.