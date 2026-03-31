Бастрыкин взял под контроль ситуацию с аварийным мостом под Новосибирском

Мост долгое время не обслуживается должным образом: его конструкции разрушаются, асфальтовое покрытие пришло в негодность, на поверхности появились ямы и неровности.

Источник: Om1 Новосибирск

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по ситуации с состоянием моста через реку Иню в селе Новолуговом Новосибирской области.

«В СМИ сообщается о нарушении прав жителей села Новолугового Новосибирской области на качественную транспортную инфраструктуру», — говорится в сообщении информационного центра СК РФ.

Уточняется, что мост длительное время находится в непригодном состоянии: конструкции разрушаются, асфальтовое покрытие повреждено, на поверхности образовались ямы и неровности. Из-за этого проезд транспорта по переправе затруднён, при этом капитальный ремонт сооружения до сих пор не проведён.

В СУ СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка по данному факту.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Антону Бадулину доложить о предварительных и окончательных результатах проверки. Ход проверки и её исполнение поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

