Застрявший в Балтийском море кит чувствует себя лучше

Напомним, ранее у берегов Германии в Балтийском море на мелководье застрял горбатый кит длиной около 10 метров и весом до 15 тонн. Он находился на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда почти четверо суток. Спасатели провели сложную операцию. Они прорыли специальный канал, чтобы помочь животному выйти в более глубокую воду. После этого кит смог освободиться и начать движение. По оценкам биологов, он отбился от стаи во время сезонной миграции и потерял ориентир. Специалисты отмечали, что подобные случаи редки для Балтийского моря. Основной задачей оставалось вернуть кита в безопасную среду и направить его в открытое море.