В Красноярском крае продолжают закрывать ледовые переправы

На данный момент в крае действуют 102 ледовые переправы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае продолжают закрывать ледовые переправы. Причина очевидна — повышение дневных температур, в результате чего структура льда становится непрочной, велик риск провалов.

В КГКУ «Спасатель» информируют, что за прошедшие сутки в крае закрыты две переправы — в Богучанском и Мотыгинском округах.

Пока что на сегодняшний день в крае действуют 102 ледовые переправы в 8 муниципальных образованиях. Специалисты регулярно обследуют их. И просят автолюбителей учитывать информацию при планировании маршрутов, чтобы обеспечить свою безопасность.