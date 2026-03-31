Цены на бензин в США поднялись до $4 за галлон впервые с августа 2022 года

Ранее Life.ru писал, что средняя цена дизельного топлива во Франции достигла максимума с 1985 года. Стоимость литра дизеля приблизилась к 2,2 евро. Речь идёт о самом высоком уровне за всё время наблюдений. Цены растут пятую неделю подряд. За последнюю неделю дизель подорожал на 8 евроцентов, а с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке рост составил около 50 евроцентов. Дизель остаётся самым востребованным видом топлива во Франции. Его доля достигает около 68% рынка.