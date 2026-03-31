В Алматы сообщили о спуске лавины

В МЧС РК сообщили, что для обеспечения безопасности и на основании штормового предупреждения в бассейне реки Котырбулак провели профилактический спуск лавины.

Источник: Курсив

«В ходе работ на лавиносборах № 10 и № 11 произведен один контролируемый взрыв, в результате сошла лавина объемом около 2000 м³. Задействованы 19 человек, 6 единиц техники и кинологический расчёт. В операции участвовали Казселезащита, ДЧС города Алматы, РСС “Барыс”, Центр медицины катастроф и TauKen Prom», — говорится в сообщении.

Жертв и разрушений нет.

Ранее «Курсив» писал о том, что в горных районах Алматы провели профилактические работы по принудительному спуску снежных лавин с помощью современных технологий. Меры приняли из-за нестабильного снежного покрова и продолжающихся снегопадов.