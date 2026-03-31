МИД РФ: Россия не будет продавать нефть странам, поддерживающим ценовой потолок

Россия не будет поставлять нефть в государства, поддерживающие механизм ценового потолка. Об этом во вторник, 31 марта, заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что ситуация на энергетических рынках подвержена сильной волатильности, наблюдается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. По его словам, правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на российскую нефть — антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок.

— Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею, — подчеркнул Руденко в интервью «Известиям».

При поступлении официальных запросов от иностранных государств они будут тщательно рассмотрены. Приоритетное значение при этом будут иметь состояние двусторонних отношений и защита национальных экономических интересов России.

27 марта стало известно, что Россия запретит экспорт бензина для производителей с 1 апреля. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления.

