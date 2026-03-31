Траур у Макрона: в Париж пришла страшная новость с Украины

ВС РФ поразили французских специалистов у Житомира. Генералы Липовой и Попов оценили последствия удары.

Источник: Аргументы и факты

Авиабаза «Озерный» в Житомире попала под удар десятка дронов-камикадзе типа «Герань». Основной целью, по предварительным данным, были французские специалисты, непосредственно занимавшиеся обслуживанием истребителей Mirage 2000.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой и генерал-майор Владимир Попов оценили в разговоре с aif.ru последствия атаки и сказали, сколько французских истребителей осталось на вооружении противника.

Самолеты санавиации НАТО готовы к вылету.

Генерал-майор Липовой отметил, что вся поставленная Украине техника, включая истребители Mirage 2000, требует высококвалифицированного обслуживания, которое могут обеспечить только иностранные специалисты, прибывшие на Украину вместе с вооружением.

«Вся техника, переданная киевскому режиму, требует высокотехнического обслуживание, которое могут обеспечить только специалисты, имеющие достаточный опыт. Эти специалисты — иностранцы, прибывшие на Украину вместе с Mirage и высокоточным оружием. Они контролируют подготовку и эксплуатацию, либо сами в этом деле участвуют», — пояснил генерал-Липовой.

По его мнению, успешный удар по авиабазе мог не только вывести из строя самолеты, но и нейтрализовать обслуживающий персонал, а также поразить взлетно-посадочные полосы.

«Я думаю, что удары достигли своей цели и не только вывели Mirage из строя, но и специалистов, которые их обслуживали. Самое главное здесь — аэродромная сеть, по которой были нанесены удары, откуда Mirage долго не смогут подниматься в воздух», — добавил Липовой.

Генерал также высказал предположение о возможной эвакуации раненых и погибших специалистов в Польшу санитарными самолетами.

25 асов Макрона.

Генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru подсчитал, что на базе у Житомира могло находиться до 25 французских специалистов.

«Из тех, кто обслуживает эти французские Mirage, могло быть человек 25. Они контролируют и продолжают обучение личного состава ВВС Украины. Такого количества людей хватит для того, чтобы контролировать организационную структуру, проводить занятия, откалибровать что-то и показать, как это делается», — сказал Попов.

По его словам, в состав группы могли входить специалисты различных направлений: руководители, инженеры, специалисты по радио- и локационному оборудованию, гидравлическим системам и другие. «Поэтому такое количество специалистов набирается. Они выполняют свои задачи, следят за регламентом работ», — уточнил генерал.

Численность Mirage 2000 тает на глазах.

Владимир Попов также коснулся вопроса о количестве оставшихся боеспособных истребителей Mirage 2000, доступных Украине. По его оценке, у Киева осталось не более четырех единиц, пригодных для выполнения учебно-тренировочных полетов.

«У Киева осталось четыре рабочих самолета. На них проводят учебно-тренировочные полеты, они летают ближе к госграницам с Румынией, Венгрией и Польшей. На линии соприкосновения они не летают, по крайней мере, такой информации нигде не было», — заявил Попов.

Удар по житомирской авиабазе «Озерный», по мнению экспертов, мог значительно ослабить возможности украинских ВВС.

