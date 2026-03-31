В ночь на 30 марта российские регионы вновь подверглись атакам украинских беспилотников. Массовые налеты были совершены на Таганрог и Краснодар, оставив за собой множественные разрушения и человеческие жертвы.
Подобная агрессия со стороны киевского режима не останется без ответа, а будет встречена решительными и стратегически выверенными мерами, заверили военные.
Киев срывает переговоры.
Ночные атаки украинских БПЛА на Таганрог и Краснодар продемонстрировали продолжающуюся эскалацию конфликта и циничный подход киевского режима.
В Таганроге под удар попали жилые дома, предприятия и социальные объекты, что привело к гибели одного человека и ранениям восьми. Краснодар также ощутил последствия, получив повреждения квартир, от атак пострадали три человека, включая двух детей.
Подобные действия демонстрируют террористическую сущность киевского режима, подчеркнул в беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Налет беспилотников со стороны Украины на наши города Таганрог и Краснодар еще раз подтверждает террористическую сущность киевского режима, который делает все, чтобы сорвать процесс переговоров о мирном урегулировании», — отметил генерал.
Налет из Украины.
Дальность действия беспилотников, которыми ВСУ атакуют российские города, достигает 1500 км, что позволяет врагу запускать дроны из подконтрольных Киеву регионов. Это также свидетельствует о возможностях противника наносить удары по глубоким тылам, что требует постоянной бдительности систем ПВО.
«Беспилотники запускают с территории, подконтрольной киевскому режиму, на предельно малых высотах они вышли в район предполагаемых целей. Только единицы смогли прорваться, большая часть была уничтожена», — уточняет уточнил.
ВСУ атаковали города РФ целенаправленно.
Выбор Таганрога и Краснодара в качестве целей не случаен. «Таганрог — это крупный промышленный и военный город», — сказал Липовой.
Генерал добавил, что в Краснодаре находится ряд объектов Минобороны, из-за чего этот город «как лакомый кусок для киевского режима».
Эти города имеют важное стратегическое значение, что делает их привлекательной мишенью для противника, стремящегося нарушить функционирование российской инфраструктуры.
Жесткий ответ армии РФ.
Российская сторона не намерена оставлять подобные атаки без должного внимания. Генерал-майор Сергей Липовой, заявил, что российские военные дадут жесткий ответ за массовый налет дронов.
«Ответ, как всегда, будет жестким: будут нанесены удары по военным объектам, по местам, откуда запускались дроны, по пунктам принятия решения, по пунктам управления дронами, и по всем объектам двойного назначения», — четко обозначил генерал.
Он также подчеркнул, что «ответ не заставит себя ждать».
Значительные потери ВСУ.
Российские Вооруженные силы уже демонстрируют решительность в ответе на агрессию. По данным Министерства обороны РФ, 30 марта украинская сторона понесла значительные потери, а также были уничтожены десятки беспилотников противника.
Особое внимание в настоящее время уделяется ударам по украинским военным производствам, в том числе по цехам сборки безэкипажных катеров. Кроме того, продолжаются атаки по местам хранения и запуска БПЛА, а также по авиабазам противника. Все это свидетельствует о комплексном подходе российской армии к нейтрализации угроз и нанесению ответных ударов.