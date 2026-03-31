ВСУ теряют тысячи солдат: дан мощный ответ за атаки на Таганрог и Краснодар

Особое внимание в настоящее время уделяется ударам по украинским военным производствам, в том числе по цехам сборки безэкипажных катеров. Кроме того, продолжаются атаки по местам хранения и запуска БПЛА, а также по авиабазам противника. Все это свидетельствует о комплексном подходе российской армии к нейтрализации угроз и нанесению ответных ударов.