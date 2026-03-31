В Подмосковье около 2 тыс. человек вступили в отряды дружинников

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Отряды дружинников Московской области насчитывают около 2 тыс. человек. По итогам 2025 года благодаря их деятельности было выявлено свыше 90 преступлений, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Народные дружинники выступают помощниками наших правоохранительных органов. Они патрулируют парки, обеспечивают безопасность наших жителей на массовых мероприятиях. Их в регионе насчитывается 2 тыс. человек, они объединены в 77 дружин», — сказал Брынцалов.
Председатель регионального парламента добавил, что только за прошлый год они выявили свыше 90 преступлений. Кроме того, при их участии составлено порядка 5 тыс. административных правонарушений.
Брынцалов напомнил, что в прошлом году в Московской области для дружинников утвердили форму одежды и отличительную символику, приведя все к единому виду. «Закон стал ответом на запросы самих дружинников, с которыми они обращались к депутатам от “Единой России”. Сейчас дружинники из 34 муниципальных образований уже обеспечены новым обмундированием», — подчеркнул собеседник агентства.
Как рассказали в Мособлдуме, самой многочисленной является дружина городского округа Балашиха. В ее составе 237 человек, среди которых — два участника спецоперации. «За год дружинники Балашихи вышли на более 5 тыс. смен. Они патрулируют микрорайоны и парки вместе с сотрудниками ППС. Мы видим большой отклик от жителей. Им спокойнее в скверах и лесопарках, когда наша дружина на сменах», — рассказал глава Балашихи Сергей Юров.
В региональном парламенте уточнили, что для вступления в народную дружину необходимо обратиться в администрацию муниципального образования или к командиру народной дружины.