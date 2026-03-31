Улицы и скверы Комсомольска-на-Амуре этим летом украсят более 24 тыс цветов

Администрация Комсомольска-на-Амуре начало работу по подготовке к предстоящему летнему сезону, объявив закупку на комплексное озеленение городских пространств. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы на высадке цветов начнутся, как только позволят погодные условия.
В общей сложности планируется высадить 24,2 тысячи корней цветочной рассады на общей площади более 1 тысячи кв.м. Это позволит создать яркие и ухоженные цветочные композиции, которые украсят ключевые общественные пространства города и будут радовать жителей и гостей на протяжении всего тёплого сезона.
Бюджет проекта составляет 5 млн 220 тыс. рублей.
— Обычно мы цветы высаживаем в мае, но многое зависит от погоды. Ко Дню города 12 июня, думаем, комсомольчане уже будут любоваться пышным и ярким цветением, — подчеркнули в городской администрации.
Ассортимент растений подобран с учетом климатических условий, устойчивости к городской среде и продолжительности цветения. Город украсят агератумы (нежно‑голубые соцветия, создающие эффект «облака»), колеусы (декоративные листья с контрастной окраской — от пурпурных до золотистых оттенков), устойчивые к жаре бархатцы, сальвии (ярко‑красные соцветия‑свечи, привлекающие опылителей), петунии (широкая палитра цветов — от белоснежных до темно‑фиолетовых), а также обильно и долго цветущие бегонии и цинерарии метельчатые (серебристо‑серые листья, создающие изысканный фон для ярких цветов).
Места высадки выбраны таким образом, чтобы максимально усилить визуальную привлекательность знаковых городских локаций.