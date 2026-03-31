В Красноярском крае с начала года поступило более 60 жалоб на нарушения ветеринарных правил

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года в управление Россельхознадзора по Красноярскому краю поступило более 60 обращений о возможных нарушениях ветеринарного законодательства.

Сигналы поступали от жителей региона, службы ветеринарного надзора, правоохранительных органов и других ведомств. В них сообщалось о нарушениях при содержании и разведении сельскохозяйственных животных — крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы и лошадей.

Также обращения касались неправильной утилизации биологических отходов, складирования отходов жизнедеятельности животных, а также перемещения и продажи животных и продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов и необходимой экспертизы.

По поступившей информации специалисты провели контрольные мероприятия без взаимодействия с проверяемыми лицами. В результате предостережения о недопустимости нарушений получили 30 индивидуальных предпринимателей, 29 граждан и 6 юридических лиц.