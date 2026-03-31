Выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы начнут перечислять в апреле

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Социальный фонд РФ в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда, каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику.
Выплата составляет 10 тысяч рублей и предоставляется тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной.
Согласно указу о ежегодной выплате, ее устанавливают ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.
Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе Великой Отечественной, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.
В соответствии с указом, правом на выплату пользуются не только ветераны в России, но и участники Великой Отечественной войны, проживающие в прибалтийских государствах — бывших республиках СССР: Эстонии, Латвии и Литве.