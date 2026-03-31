Хабаровские школьники завоевали 9 призовых мест на всероссийской олимпиаде

В Москве завершились финальные соревнования всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку и информатике. Девять учеников из Хабаровского края завоевали звание призёров. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Заключительный этап по китайскому языку проходил на площадке Российского университета дружбы народов. В нём участвовали 267 школьников из 65 регионов страны. Ребята выполняли творческие задания, лексико-грамматические тесты, аудирование, чтение и демонстрировали разговорные навыки.
Призёрами по китайскому языку стали шесть хабаровских школьников: Ольга Жирникова из гимназии № 1, Му Тун и Юй Ваньян из школы № 9, Чэнь Си из гимназии восточных языков № 4, Чжоу Даняна из гимназии № 8 и Чу Жуйсюань из школы «Алые паруса».
По информатике состязались 1227 участников из 77 регионов. Призёрами стали трое ребят из края: Сергей Даниленко из гимназии № 5, Платон Климов из лицея инновационных технологий и Артем Мишин из школы села Восточное.
Дипломы победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников действуют четыре года. Они дают право поступления в ведущие вузы страны без вступительных экзаменов по соответствующему профилю. Кроме того, в Хабаровском крае победителей и призёров традиционно награждают денежной премией имени генерал-губернатора Николая Гродекова — это дополнительная поддержка для талантливых детей и стимул для дальнейших достижений.
Всероссийская олимпиада школьников проводится Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Все лучшее — детям» президентского национального проекта «Молодёжь и дети». Успехи хабаровских школьников подтверждают высокий уровень регионального образования.