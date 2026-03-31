Хабаровские школьники завоевали 9 призовых мест на всероссийской олимпиаде

Дипломы победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников действуют четыре года. Они дают право поступления в ведущие вузы страны без вступительных экзаменов по соответствующему профилю. Кроме того, в Хабаровском крае победителей и призёров традиционно награждают денежной премией имени генерал-губернатора Николая Гродекова — это дополнительная поддержка для талантливых детей и стимул для дальнейших достижений.