Когда православная Пасха в 2026 году: точная дата праздника, история и традиции

Узнайте, когда будет православная Пасха в 2026 году. Дата праздника, начало и конец Великого поста, пасхальные традиции и значение Воскресения Христова. Православная Пасха — один из самых значимых и светлых праздников года. Этот день символизирует победу жизни над смертью и обновление веры. Каждый год дата Пасхи меняется. Когда будет Пасха в 2026 году Дата православной Пасхи определяется по особым церковным вычислениям: после весеннего равноденствия и первого полнолуния. В 2026 году: Великий пост начался 23 февраля, закончится 11 апреля (Великая суббота), Пасха — воскресенье, 12 апреля. Отметим, что католическая Пасха будет 5 апреля. Это сравнительно ранняя Пасха — весенние торжества начнутся уже в первой половине апреля. История и смысл праздника Пасха отмечает Воскресение Иисуса Христа, ставшее центральным событием христианской веры. Для православных верующих это время очищения, прощения и радости. Службы в храмах начинаются с ночи, а утром верующие обменяются приветствием: — Христос воскресе! — Воистину воскресе! Традиции православной Пасхи Праздник Пасхи сопровождается множеством обычаев, бережно сохраняемых поколениями: освящение куличей и яиц в храме вечером Великой субботы или утром Пасхи; пасхальная трапеза с блюдами, от которых воздерживались во время поста; украшение яиц и символика цвета (красный — знак жертвы и возрождения). Радоница — поминовение усопших через неделю после Пасхи (в 2026 году — 21 апреля). Пасха — время, когда в домах звучат радостные песни, пахнет свежей выпечкой и царит особое чувство единения. В 2026 году православные встретят этот праздник 12 апреля.