В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

С 23 по 29 марта инфекциями заразились 12791 житель края. Это на 4,3% меньше, чем на предыдущей неделе, когда заболело 13364 человека. Образовательные учреждения работают в штатном режиме, карантин не вводился ни в одном школьном классе или группе детского сада.