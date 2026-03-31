В Пермском крае снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается в регионе, сообщили в Роспотребнадзоре Пермского края.
С 23 по 29 марта инфекциями заразились 12791 житель края. Это на 4,3% меньше, чем на предыдущей неделе, когда заболело 13364 человека. Образовательные учреждения работают в штатном режиме, карантин не вводился ни в одном школьном классе или группе детского сада.
«Эпидемический порог не превышен», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным Роспотребнадзора, сейчас среди заболевших распространяются риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.
Напомним, с 16 по 22 марта из-за вспышки ОРВИ были закрыты на карантин 26 классов в 13 школах и 37 групп в 32 детских садах в Пермском крае.