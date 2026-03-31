«Решение в лоб»: Минцифры рассказало об ответственности за использование VPN в России

Глава Минцифры РФ выступил против введения ответственности за использование VPN.

Источник: Комсомольская правда

Минцифры России не поддерживает введение административной ответственности за использование VPN. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Шадаев пояснил, что министерство обязано снижать использование VPN в рамках действующего законодательства. Ведомство нацелено на решение задачи с минимальными последствиями для пользователей.

«В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», — отметил министр в письме ассоциации «Мы — ИТ».

Шадаев добавил, что министерство продолжит работать над снижением использования VPN, несмотря на сложности. В частности, проблема связана с доступами разработчиков и встроенными платежами. Минцифры готово вести диалог с бизнесом для поиска оптимального решения.

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявлял, что полного запрета на VPN в России не будет. Роскомнадзор будет ограничивать доступ к сервисам, работающим в обход законодательства.

Власти продолжат точечную блокировку сервисов, которые используются для доступа к запрещенному контенту. По словам Горелкина, соответствующие российским законам VPN остаются важным инструментом для корпоративной безопасности и защиты данных.

Ранее эксперт по интернет-безопасности Елена Максимова предупредила, что использование бесплатных VPN может угрожать безопасности личных данных россиян.

Такие сервисы не получают дохода от пользователей и используют другие способы монетизации. В их числе скрытая продажа цифровых следов.

Максимова уточнила, что пользователи передают весь свой интернет-трафик, включая историю браузера, пароли и данные финансовых операций. Данные могут попасть в руки киберпреступников, что приведет к финансовым потерям.

Как сообщал KP.RU, уголовная ответственность может наступить за использование VPN-сервисов. Это касается случаев, когда через них распространяются запрещенные материалы, поддерживается экстремизм и терроризм, и администрируются паблики с нелегальным контентом.