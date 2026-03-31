В Китае нашли окаменелые останки неизвестных рыб возрастом 244 млн лет

Учёные в провинции Юньнань на юго-западе Китая обнаружили ископаемые останки неизвестного вида древних лучеперых рыб, которые, по оценкам исследователей, обитали на Земле приблизительно 244 миллиона лет назад, сообщила газета Global Times.
Палеонтологи уже дали название этим животным — P. Huoae. В публикации уточняется, что указанные рыбы относятся к исчезнувшему роду Ptycholepis. Утверждается, что окаменелости, связанные с ним, прежде не встречались в Китае.
Похожие останки ранее находили в Германии, Британии, Франции, а также на границе Италии и Швейцарии. Окаменелость, которую обнаружили в КНР, имеет длину 27,5 сантиметра. При этом палеонтологи обратили внимание, что у рыбы из Юньнани есть отличия, касающиеся строения черепа, жаберных костей и грудных плавников.
Учёные полагают, что они наткнулись на древнейший образец ископаемых останков рода Ptycholepis. Исследователи отметили, что обнаружение P. Huoae поможет восполнить нехватку информации о видах, обитавших в Азии.
Напомним, в начале марта стало известно, что в Марокко нашли останки нового вида древних морских рептилий — мозазавра Pluridens imelaki, длина которого могла составлять более девяти метров. Кости ящерицы были обнаружены в отложениях позднего мелового периода на территории провинции Хурибга.