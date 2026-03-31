Два рейса опаздывают, один отменен: челябинцы не могут улететь в Санкт-Петербург

У челябинцев снова возникли проблемы с тем, чтобы улететь в Санкт-Петербург или вернуться оттуда домой. Утром 31 марта задерживаются рейсы из Северной столицы и обратно.
Первый самолет из Санкт-Петербурга в Челябинск должен был прибыть в 4:55, но посадка отложена до 14:00. Рейс с посадкой в 7:20 ждут только в 11:10.
Самолет, который должен был добраться до Челябинска в 5:30 вообще не отправился в путь, рейс сначала отложили, а потом отменили. Отменен и вылет из Челябинска в Санкт-Петербург в 6:15.
Один рейс в петербургский аэропорт Пулково из Челябинска перенесен с 5:35 на 14:40, другой — с 8:05 на 12:05.
Причина всех изменений в расписании — приостановка работы Пулково. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты пор распоряжению Росавиации.