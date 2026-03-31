Дополнительный поезд назначили из Челябинска в Москву в майские праздники

Южно-Уральская железная дорога назначила дополнительные поезда из Челябинска в Москву и Санкт-Петербург на майские праздники, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Из Челябинска в Москву доппоезд будет отправляться 28 апреля, 2, 6 и 10 мая, из Москвы в столицу Южного Урала — 30 апреля, 4, 8 и 12 мая.
Дополнительный поезд в Санкт-Петербург предусмотрен только для школьников в рамках патриотического тура.
Напомним, ЮУЖД перешла на летний график работы, который предусматривает изменение маршрута следования некоторых составов, а также корректировку времени отправления и прибытия.