Командный дух и железная воля: красноярские энергетики завоевали медали на Siberian Power Show

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 по 29 марта в Красноярске прошел Международный фестиваль силовых видов спорта. Масштабное событие собрало сотни участников из разных уголков России и почти двух десятков стран.
Атлеты соревновались в бодибилдинге, армреслинге и силовом экстриме. Команда Сибирской генерирующей компании приняла участие в одном из самых зрелищных мероприятий — битве по перетягиванию каната, которая прошла на площадке фан-парка «Бобровый лог». Для энергетиков эти состязания стали не просто проверкой физической силы, а настоящим экзаменом на слаженность и взаимоподдержку. Спортсмены СГК вернулись с соревнований с солидным «урожаем» наград, подтвердив, что настоящая сила рождается в единстве и упорном труде.
Триумф пар и личные достижения.
В битве команд из двух участников блестящую победу одержали работники Красноярской ТЭЦ-1 Тарас Безруких и Игорь Касаткин, занявшие 1-е место. Бронзовыми призерами в перетягивании каната парами стали специалисты АО «СибЭР» Александр Высоцкий и Максим Фесенко. Кроме того, Александр Высоцкий показал высокий класс и в личной дисциплине «один на один», завоевав 3-е место.
Особая гордость — выступления женских и смешанных команд. Девушки-энергетики и сборная группа продемонстрировали настоящий характер, завоевав бронзовые медали. И жюри, и зрители единогласно отметили их слаженную работу и несгибаемую волю к победе.
Соревнования проходили в рыхлом снегу, что требовало от участников особой сноровки. А венчала соревнования зрелищная деталь — при проигрыше спортсмены скатывались в большую снежную яму. Энергетики оказались в яме только один раз и только для совместного фото.
Спорт как традиция.
Высокий результат канатчиков СГК— итог многолетней системной работы по популяризации спорта в коллективе. Несколько лет назад энтузиастом и идейным вдохновителем команды выступил специалист АО «СибЭР» Александр Высоцкий. Он не только собрал коллектив, но и запустил регулярные тренировки. В команде спортсменов и отец Александра — начальник управления по технологическому присоединению «Енисейской ТГК» Александр Анатольевич Высоцкий. На прошедшем фестивале он завоевал 3-е место в категории мужских пар с общим весом до 400 килограммов вместе с Игорем Касаткиным. Главным же достижением этого года стало пополнение команды новыми именами. Для Марины Высоцкой, Елены Безруких и Игоря Касаткина эти соревнования стали дебютом.
«Игорь обладает отличными физическими данными. Он быстро влился в коллектив. На соревнованиях помогал нам удерживать позиции, не давал соперникам утянуть команду. Это и есть настоящий командный дух, когда чувствуешь плечо товарища», — отметил капитан команды канатчиков Александр Высоцкий.