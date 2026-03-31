В Хабаровском крае водитель Honda погиб, врезавшись в стоящий эвакуатор

Авария произошла сегодня в 7:25 на 22-м километре автодороги А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. 42-летний мужчина ехал со стороны Комсомольска-на-Амуре в направлении Хабаровска. Он не справился с управлением и врезался в стоящий на левой обочине эвакуатор MMS Fuso, который грузил на платформу неисправную Toyota Vitz.