Цены на бензин в США достигли 4 долларов за галлон впервые с 2022 года

Средняя розничная цена бензина в США впервые с августа 2022 года достигла 4 долларов за галлон. Об этом свидетельствуют данные сервиса GasBuddy.
«Согласно данным GasBuddy, средний показатель по стране только что достиг 4 долларов за галлон, это самый высокий уровень с 8 августа 2022 года», — сообщил руководитель отдела анализа нефтяного рынка в GasBuddy Патрик Де Хаан.
Цены на топливо растут в большинстве стран из-за войны на Ближнем Востоке. По данным Американской автомобильной ассоциации, на сегодняшний день средняя цена составляет 3,9 доллара за галлон.
Как сообщал KP.RU, США оказались не готовы к резкому росту цен на нефть на фоне обострения в Иране. Эта ситуация застала врасплох министра энергетики Криса Райта и главу МВД Дугласа Бергама. Американские власти экстренно ищут способы сдержать инфляцию, вызванную внезапным удорожанием энергоносителей.