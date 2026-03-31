«Это — спорт»: мама Еркебулана Токтара сделала заявление после его поражения

Мама известного казахстанского актера и бойца ММА Еркебулана Токтара сделала заявление после его поражения Марселю Нурланбеку уулу, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В соцсети TikTok боец выложил два обращения мамы. В первом она рассказала о непростой сгонке веса своего сына Еркебулана, который, по её словам, сбросил 15 кг, чтобы уложиться в обговоренный лимит. Во втором обращении мама сообщила, что поражение сына не повлияло на психологическую атмосферу в их доме.

«Что я хочу сказать: в нашем доме никто не плачет и не сидит в подавленном настроении. Это — спорт. Это не война. Слава Аллаху, в нашей стране мирное время, мы сыты, и у нас нет горя. Бывает то так, то эдак. В этом нет ничего такого. Мы не портим себе настроение из-за этого», — заявила мама спортсмена.

Отметим, что на турнире 28 марта в Ереване Еркебулан потерпел поражение в бою с Марселем Нурланбеком уулу.