Школьники из северной Арки в Хабаровском крае посетят Звёздный городок

Для четырех учеников самого северного села Хабаровского края — Арки Охотского округа — мечта быть ближе к космосу вот-вот станет реальностью. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», школьники направляются в подмосковный Звездный городок в Центр подготовки космонавтов.
На протяжении более 10 лет в средней школе села Арка прививают любовь к физике и географии. Под руководством своего учителя Валерия Коваля ученики занимаются изучением освоения космоса и моделированием прототипов ракет для запуска в День космонавтики.
Два года назад об этом увлечении узнали специалисты из «Роскосмоса». Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев, который совершил 8 выходов в открытый космос, направил школьникам видеопоздравление, в котором поблагодарил их за интерес к таинственному звездному миру и лично поздравил их с Днем космонавтики.
— Для нас это стало большим удивлением и настоящим событием. Ученики были воодушевлены тем, что на них обратил внимание настоящий космонавт, — рассказала заместитель директора по информационным технологиям Аркинской средней школы Анна Коваль.
Еще через год в Якутске состоялась встреча с руководителем Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олегом Кононенко, который пригласил ребят из далекого северного села Хабаровского края в Звездный городок.
И теперь мечта аркинских детей сбылась. Уже завтра, 1 апреля, их ждет расширенная экскурсия в Центре подготовки космонавтов, где им покажут зал орбитальной станции «Мир» и зал тренажеров космического корабля «Союз», а также Российский сегмент Международной космической станции (МКС), Центрифугу ЦФ-18 и гидролабораторию.
Кроме того, школьники смогут лично пообщаться с сотрудниками Центра подготовки космонавтов и, возможно, с самим Олегом Артемьевым.
— Мы уверены, что наши дети получат массу впечатлений от поездки. Возможно, для кого-то это станет решающим фактором при выборе профессии, — подчеркнула Анна Коваль.