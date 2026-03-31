Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники из северной Арки в Хабаровском крае посетят Звёздный городок

В Центр подготовки космонавтов ребят пригласил Герой России Олег Артемьев.

Источник: Хабаровский край сегодня

Для четырех учеников самого северного села Хабаровского края — Арки Охотского округа — мечта быть ближе к космосу вот-вот станет реальностью. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», школьники направляются в подмосковный Звездный городок в Центр подготовки космонавтов.

На протяжении более 10 лет в средней школе села Арка прививают любовь к физике и географии. Под руководством своего учителя Валерия Коваля ученики занимаются изучением освоения космоса и моделированием прототипов ракет для запуска в День космонавтики.

Два года назад об этом увлечении узнали специалисты из «Роскосмоса». Космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев, который совершил 8 выходов в открытый космос, направил школьникам видеопоздравление, в котором поблагодарил их за интерес к таинственному звездному миру и лично поздравил их с Днем космонавтики.

— Для нас это стало большим удивлением и настоящим событием. Ученики были воодушевлены тем, что на них обратил внимание настоящий космонавт, — рассказала заместитель директора по информационным технологиям Аркинской средней школы Анна Коваль.

Еще через год в Якутске состоялась встреча с руководителем Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олегом Кононенко, который пригласил ребят из далекого северного села Хабаровского края в Звездный городок.

И теперь мечта аркинских детей сбылась. Уже завтра, 1 апреля, их ждет расширенная экскурсия в Центре подготовки космонавтов, где им покажут зал орбитальной станции «Мир» и зал тренажеров космического корабля «Союз», а также Российский сегмент Международной космической станции (МКС), Центрифугу ЦФ-18 и гидролабораторию.

Кроме того, школьники смогут лично пообщаться с сотрудниками Центра подготовки космонавтов и, возможно, с самим Олегом Артемьевым.

— Мы уверены, что наши дети получат массу впечатлений от поездки. Возможно, для кого-то это станет решающим фактором при выборе профессии, — подчеркнула Анна Коваль.