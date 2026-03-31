Омский психотерапевт объяснил, почему весной наступает усталость

Во-первых, мы можем пройти чек-ап: питание редко бывает сбалансированным, за зиму мы можем практически не видеть солнца, сидя на работе или дома, поэтому полезно оценить уровень гемоглобина, железа, витамина Д. ‎Во-вторых, важно заземлиться. Стараться думать не о том, чего ты не достиг к весне, а наоборот, о том, чего достиг. В этом поможет дневник благодарности — короткие заметки о том, что хорошего произошло за день, чему вы рады, за что благодарны. В-третьих, мы живём в интересные времена: постоянное чтение новостей деморализует. Устройте себе информационный детокс хотя бы на несколько дней. Это касается не только весны, а любого времени года.