Омский психотерапевт объяснил, почему весной наступает усталость

Весна уже в самом разгаре: на неделе в Омске ожидается 18 градусов тепла! Знакомо ли вам ощущение прилива энергии в такие моменты? А может, вместо радости накатывает усталость, раздражительность или даже тревога? Вы задумывались когда-либо, почему увеличение светового дня так влияет на наше состояние и продуктивность? В этой статье разберёмся, как это работает, и поделимся простыми способами сбалансировать эмоции в период смены сезона!
Чтобы разобраться в вопросе детально, мы пообщались со специалистом. Психотерапевт, психолог Андрей Кинас рассказал, как на наше состояние влияет межсезонье.
«Весеннее обострение» — это миф?
В межсезонье у человека действительно меняется состояние. Люди часто сталкиваются с переживаниями на фоне неготовности к лету, плохой фигуры или ощущения неполноценности. Но «обострением» назвать это нельзя. Под обострением подразумевается, что у человека есть некое хроническое расстройство, в нашем случае — психическое, которое могло не беспокоить человека ранее, а тут — пришла весна, и оно обострилось. По большей части, это шизофрения, биполярное аффективное расстройство, рекуррентная депрессия, то есть тяжёлые расстройства психотического уровня, которые мало зависят от социального влияния или ожиданий человека от самого себя.
Какие биологические процессы лежат в основе эмоциональных колебаний? .
Всё начинается в супрахиазматическом ядре гипоталамуса — это небольшой участок области мозга, ядро, которое получает сигналы от глаз, реагируя на изменения освещения. Если это ядро получает сигнал о том, что света становится меньше, оно посылает сигнал в эпифиз (небольшая железа в центре мозга), где вырабатывается мелатонин — гормон, который отвечает за расслабление и переход ко сну. Чем меньше света — тем больше мелатонина, и человеку легче отойти ко сну.
В противовес мелатонину, для того чтобы перейти к пробуждению, вырабатывается кортизол (его ещё называют гормоном стресса). Пик его выработки приходится на период с 4 до 6 часов утра.
Весной начинает прирастать световой день, и организм вынужден перестраиваться: засыпание происходит позже, а пробуждение раньше. Стоит сказать, что сон, особенно его глубокая фаза, которая не может наступить при высоком уровне кортизола, способствует циркуляции ликвора — жидкости, которая находится в желудочках головного мозга и питает его, и также накапливает в себе отходы жизнедеятельности мозга за целый день.
И вот сон нарушился. Организм ли это не приспособился к изменению светового дня или у вашего начальника «весеннее обострение», из-за чего нарушается выработка кортизола, но итог один — нарушена циркуляция ликвора, мозг не может отдыхать, не может обновить питающую его жидкость. Мозг начинает страдать.
В каждом из нас есть эмоциональный контейнер: он бывает большим или маленьким. Чем больше страдает мозг, тем меньше объём эмоционального контейнера. Нам становится сложно держать в себе раздражение, грусть, вину, а из невозможности компенсировать свои негативные переживания и начинается невротическая депрессия.
Что делать с тревогой и усталостью?
Универсального рецепта нет. Если подобное состояние сопровождает вас более двух недель, следует обратиться к специалисту. Возможно, если вам плохо и тревожно, дело не в весне, а в семейных отношениях, конфликтах на работе или в страхе за своё будущее. Корень проблемы следует искать глубже!
Стоит ли сознательно менять свой режим и ожидания весной? .
Тогда стоит решить, когда начинается весна и когда стоит к ней готовиться: с осени, зимы или же с 1 марта? Это вызовет ещё больший стресс, который нам и так не нужен. Если тяжело и есть ощущение, что вы с чем-то не справляетесь — составьте график. Это поможет, как минимум, разобраться, в какой день удалось бы заняться делом, которое вы откладываете на потом. Одно лишь это действие уже облегчит душевные терзания.
Какие практические советы можно применить для сохранения внутреннего баланса?
Во-первых, мы можем пройти чек-ап: питание редко бывает сбалансированным, за зиму мы можем практически не видеть солнца, сидя на работе или дома, поэтому полезно оценить уровень гемоглобина, железа, витамина Д. Во-вторых, важно заземлиться. Стараться думать не о том, чего ты не достиг к весне, а наоборот, о том, чего достиг. В этом поможет дневник благодарности — короткие заметки о том, что хорошего произошло за день, чему вы рады, за что благодарны. В-третьих, мы живём в интересные времена: постоянное чтение новостей деморализует. Устройте себе информационный детокс хотя бы на несколько дней. Это касается не только весны, а любого времени года.
Весна — шанс на перезагрузку, если подойти к этому осознанно! Начните заботу о себе уже сейчас с малого: запишите три благодарности за день и отключите новости. Если дисбаланс и тревога не отпускают вас — не стесняйтесь помощи специалиста!