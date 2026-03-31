В Красноярске прошел первый этап Чемпионата Сенна"26 с рекордным призовым фондом

На трассе СЕННА | SENNA прошел первый этап чемпионата СЕННА"26 среди профессионалов. Призовой фонд сезона — 500 000 рублей, распределяется, по итогам четырех этапов: весеннего, летнего, осеннего и зимнего.
В первом этапе приняли участие 30 профессиональных пилотов — именно столько гонщиков подтвердили свой статус, показав отличное время круга или войдя в ТОП-50 трассы СЕННА | SENNA. Организаторы убеждены: картинг — это прежде всего спорт. Поэтому важна не массовость, а создание спортивного сообщества с высоким уровнем конкуренции.
По итогам напряженных заездов пьедестал распределили:
1 место — Роман Пузырев; 2 место — Ярослав Чижов; 3 место — Виктор Трепашко.
«Я шёл к этому, много тренировался. И не собираюсь останавливаться: с момента открытия картинга я катаюсь снова и снова — постоянно что-то улучшаю, не стою на месте, не откатываюсь назад, а двигаюсь только вперёд. И вот он — результат», — рассказал Роман Пузырев, победитель первого этапа Чемпионата СЕННА"26.
В числе призеров и Виктор Трепашко уже знаком красноярским любителям картинга — ранее он становился победителем Зимнего чемпионата СЕННА«25 | WINTER CUP SENNA»25 в категории «Профи», отметив тогда, что трасса СЕННА | SENNA «учит ездить пилота».
Первый этап стал мощным стартом сезона. Впереди три этапа, которые пройдут в июне, сентябре и декабре. Каждый будет влиять на распределение очков и приближать гонщиков к заветному призу.
«Система квартальных чемпионатов позволяет пилотам не просто участвовать в разовых гонках, а накапливать рейтинг, бороться за звание лучшего, формируя настоящее гоночное сообщество», — отметили организаторы Чемпионата СЕННА"26.
Для Красноярска картинг СЕННА | SENNA становится местом притяжения для всех, кто живет скоростью.
«Если вы не смогли приехать на первый этап или ваш результат оказался не самым лучшим — не отчаивайтесь. Все пилоты сильные и ровные, а значит, победить может каждый. У вас всё ещё есть шанс включиться в борьбу за главный приз — 500 000 рублей!», — подчеркнул Андрей Талашкевич, директор картинга СЕННА | SENNA.
Следующие этапы обещают быть еще более зрелищными: пилоты уже начали анализировать свои ошибки и готовиться к новой битве. Летний этап пройдет 14 июня, а пока все желающие могут принять участие в любительском чемпионате СЕННА | SENNA, который пройдет 26 апреля.
Следить за развитием событий и обновлением турнирной таблицы можно на официальном сайте картинга СЕННА | SENNA и в социальных сетях проекта.
*для детей старше 6 лет.
