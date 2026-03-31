В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре сгорели два крупных ангара

Серьезный инцидент произошел в Хабаровске на улице Тихоокеанской. В одной из квартир вспыхнула кухня, из-за чего здание самостоятельно покинули трое жильцов. Прибывшие на место огнеборцы спасли ребенка, находившегося в задымленном помещении. Еще одно возгорание в частном секторе краевой столицы зафиксировано на улице Каховской — там горела крыша дома и веранда.