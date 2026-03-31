В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре сгорели два крупных ангара

В Хабаровском крае за минувшие сутки подразделения МЧС ликвидировали 11 техногенных пожаров, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Обошлось без жертв и пострадавших, однако в одном из случаев потребовалась экстренная помощь спасателей. Подробнее об оперативной обстановке — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Серьезный инцидент произошел в Хабаровске на улице Тихоокеанской. В одной из квартир вспыхнула кухня, из-за чего здание самостоятельно покинули трое жильцов. Прибывшие на место огнеборцы спасли ребенка, находившегося в задымленном помещении. Еще одно возгорание в частном секторе краевой столицы зафиксировано на улице Каховской — там горела крыша дома и веранда.
Крупный материальный ущерб нанесен собственнику предприятия в Комсомольске-на-Амуре. На Северном шоссе почти пять часов тушили ангар площадью 450 «квадратов». В результате обрушилась кровля, сгорели две грузовые машины и офисная техника. Также в Комсомольске спасатели вскрывали дверь частного дома в Майском, чтобы ликвидировать пожар на кухне.
Дознаватели ведомства выясняют обстоятельства всех происшествий.
